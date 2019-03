'Ophefreactor' Doel 1 mag weer opgestart

Kerncentrale bij Doel (foto: ANP)

Een deel van de leiding is nu vervangen. ENGIE Electrabel, eigenaar van de kernreactor, moet van de toezichthouder de leidingen voortaan uitvoeriger inspecteren. Naar aanleiding van het lek bij Doel 1 is ook de kernreactor van Doel 2 onderzocht. Hoewel daar geen lek is gevonden, is daar uit voorzorg ook het koelwatersysteem vervangen. Doel 2 is vorige maand weer opgestart.

De herstart van de twee kernreactoren is meerdere keren uitgesteld, omdat er tijdens de herstelwerkzaamheden nieuwe gebreken aan het licht kwamen. Wanneer Doel 1 weer in bedrijf wordt genomen, is nog niet bekend. Dat hangt van de planning van ENGIE Electrabel af, schrijft het FANC in een persbericht. In december was de planning dat de kernreactor op 15 maart weer zou worden opgestart.

'Haperende communicatie'

Het stilleggen van Doel 1 zorgde vorig jaar voor onrust in de grensstreek. Aanvankelijk werd gemeld dat Doel 1 was stilgelegd vanwege een technische storing. Toen bleek dat er 6.000 liter licht radioactief water was vrijgekomen, staken Nederlandse gemeenten hun ergernis over de 'haperende communicatie' niet onder stoelen of banken.

Burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen en voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland ontstonden door die gebrekkige communicatie geruchten. "Er werd geïnsinueerd dat het radioactieve materiaal mogelijk in de Westerschelde terecht was gekomen. Dat was uitdrukkelijk niet het geval, maar door de trage communicatie kregen die geruchten wel de ruimte", zei Lonink daar vorig jaar over.

