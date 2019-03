Koster met Willem II naar finale KNVB Beker

Adrie Koster (foto: Orange Pictures)

Na negentig minuten was de stand tussen Willem II en AZ 1-1. Ook na de verlenging was er nog geen winnaar. In de strafschoppenserie stopte Willem II-keeper Wellenreuther drie penalty's. Willem II plaatste zich voor de finale, die op 5 mei in Rotterdam gespeeld wordt. Ajax is dan de tegenstander.

Voor Adrie Koster is het de tweede keer dat hij als trainer de finale van de KNVB Beker bereikt. In 1992 was Koster met Roda JC verliezend finalist. Destijds won Feyenoord met 3-0 van Roda JC.

De laatste keer dat een in Zeeland geboren trainer de finale van de beker bereikte was in 2006. Danny Blind won destijds als trainer van Ajax de KNVB Beker ten koste van PSV.