Bram Houg gaat naar Ibiza

Bram Houg mag meedoen aan een YouTube-editie van muziekprogramma Beste Zangers. Met zijn ingezonden nummer Come With Me wist hij de redactie van het programma te overtuigen. Bram is één van de zes geselecteerde zangers en zangeressen voor een aflevering van Beste Zangers die alleen online te bekijken is. Net als de tv-versie Beste Zangers vinden de opnames plaats op Ibiza.

Bram Houg was in 2017 deelnemer aan The Voice of Holland. Hij werd uitgeschakeld in de Knockouts, de laatste ronde vóór de liveshows. Sindsdien werkte hij, naast zijn baan in Amsterdam, verder aan zijn muzikale carrière. Tot nu toe bracht hij twee singles uit: Live In The Light en Write The Unwritten. Ook zangeres Isabel Provoost uit Middelburg wilde naar Ibiza. Ze bereikte de laatste twintig.

Binnenkort vertrekken de YouTubers naar Ibiza voor de opnames van de pilot, onder begeleiding van Glen Faria, de schrijver van de hit 'Duurt te Lang' van Davina Michelle. Wanneer de YouTube-aflevering te zien, is nog geheim.

Beste Zangers op TV

Er komt dit jaar ook weer een nieuw televisieseizoen van Beste Zangers. In het muziekprogramma wijzen bekende Nederlandse zangers en zangeressen om beurten elkaar een nummer toe. De reeks afleveringen wordt opgenomen op het eiland Ibiza en gepresenteerd door Jan Smit.