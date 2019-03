Zeeuwen in Engeland leven door Brexit tussen hoop en vrees

"Het frustreert mij enorm." zegt Roselinde de Best. De van origine Oostkapelse vrouw is getrouwd met een Brit en woont nu al zo'n vijf jaar in Londen. Ze is het zat dat de Brexit zo ontzettend veel teweeg brengt. Niet alleen vanwege de zorgen maar ook van de tweedeling in het land die doorloopt tot in de familie. "In mijn schoonfamilie zijn mensen die voor en tegen hebben gestemd en je merkt dat het echt de gemeenschap splijt."

Zorgen over gezondheidszorg

Elise Kik, afkomstig uit Bruinisse, woont al tien jaar in Engeland en sinds een paar jaar in Earlsfield. Ook zij maakt zich zorgen. "Waar ik mij zorgen over maak is de gezondheidszorg. Door Brexit weten we niet wat daar zal gebeuren maar zeker is dat er een enorme druk zal komen te liggen bij het personeel en dat is wel iets waarvan ik denk: oei wat gaat er gebeuren."

Hoewel ze niets anders kunnen doen dan afwachten zijn er toch ook met name zorgen op financieel vlak. Zo moet Roselinde haar studiebeurs in Nederland nog afbetalen maar het resterende bedrag zag ze, sinds het Brexit referendum in 2016, alleen maar toenemen. "Ik stuur elke maand geld terug naar Nederland en sinds het referendum is dat omhoog gegaan met twintig pond per maand." Dat komt doordat de pond is gedaald ten opzichte van de euro. Op dit moment is de pond nog net iets meer waard maar economen verwachten dat, met name bij een No deal-Brexit, de koers nog verder zal zakken en dus wordt de studielening dan een stuk duurder.

Kelderen de huizenprijzen?

Elise maakt zich dan juist weer zorgen over het huis dat zij en James gekocht hebben. Ze kochten het na het referendum, toen de huizenprijzen waren gekelderd, maar bij een No deal-Brexit zou dat zomaar opnieuw kunnen gebeuren. "Ik maak mij er zorgen om. We weten niet wat er gaat gebeuren maar als de huizenprijzen zakken dan willen we natuurlijk niet ons geld kwijt raken."

Maar de Zeeuwen in Engeland rest, net als de Britten, niets anders dan af te wachten. Alles is op dit moment nog mogelijk. Van een deal-Brexit tot uitstel en wie weet zelfs afstel. Maar dat maakt de komende weken niet minder spannend en dus blijft het nog even leven tussen hoop en vrees.