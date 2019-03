Gemeentebelastingen stijgen overal, behalve in Goes

Sabewa (foto: OZ)

De gemeentelijke belastingdruk in Goes daalt met 4,4 procent, dat komt neer op een verlaging van 30 euro. Middelburg heeft de belasting verhoogd met 6,8 procent. Dat is ver boven het landelijke gemiddelde van 3,4 procent.

Andere sterke stijgers in Zeeland zijn Vlissingen (+5,2 procent), Hulst (+ 4,2 procent), Veere (+ 4,0 procent) en Schouwen-Duiveland (+ 3,8 procent). In de gemeentes Tholen, Terneuzen, Kapelle en Borsele stijgen de belastingen ook, maar minder fors dan bij de andere gemeenten. De stijging bij deze vier gemeentes varieert van een stijging van 0,8 procent in Tholen tot 2,4 procent in Borsele.

Vlissingen duurste

Vlissingen is de duurste gemeente van Zeeland om in te wonen. Daar moeten inwoners 876,30 euro per jaar betalen. Veere is daarentegen de goedkoopste gemeente om in te wonen, daar betalen inwoners 643,53 euro per jaar.