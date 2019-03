Verdwenen scepters en vertraagde optochten, elf carnavalsgrappen op een rijtje

De carnavalsstoet in Terhole vorig jaar (foto: Jac v.d. Zanden)

1. Op ut Stjieen

Als het om grappen gaat is in carnavalsregio Oost Zeeuws-Vlaanderen 'grote stad' Hulst vaak het mikpunt van de omliggende dorpen. Sinds juni heeft Hulst een eigen versie van het bekende letterkunstwerk I Amsterdam. Een grap hierover was te verwachten, in Sint Jansteen is deze carnaval het kunstwerk Op ut Stjieen te bewonderen.

Wat Hulst kan, kunnen ze in Sint-Jansteen ook (foto: gemeente hulst)

2. Gereformeerde carnavalsoptocht

Hij duikt ieder jaar weer op in allerlei lijstje, de carnavalsoptocht in Zwartehat, oftewel 's-Gravenpolder. Een beetje vreemd, een katholiek feest in een reformatorisch dorp.

3. De fiets van de burgemeester

Een grap die eigenlijk geen grap was, maar nog altijd op de lachspieren werkt. In de jaren negentig was Cees van Liere burgemeester van de toenmalige gemeente Sluis-Aardenburg. Toen zijn fiets de week voor carnaval verdween, was hij ervan overtuigd dat de carnavalsvereniging in Aardenburg er iets mee te maken had. Hij verwachte zijn fiets in het feestweekend terug te krijgen, maar de fiets kwam nooit terecht en was waarschijnlijk echt gestolen.

4. Sleutels kwijt

Drie jaar geleden besloot de gemeente Hulst dat de traditionele sleuteloverdracht voortaan op het stadhuis in Hulst zou plaatsvinden, daar mochten alle verenigingen uit de gemeente hun sleutel voor het weekend komen halen. Dit was vragen om grappen, de sleutels verdwenen regelmatig.

5. Draag jij maar een koffertje

Een van de leden van de Raad van Elf in Aardenburg drukte z'n snor bij de organisatie van het feest. De rest was er klaar mee en tijdens het carnavalsweekend kreeg het betreffende lid daarom handboeien om met daaraan een koffertje vastgemaakt. Hij mocht het hele weekend een koffertje dragen, dan deed hij tenminste ook wat.

De Raad van Elf in Kloosterzande (foto: Omroep Zeeland)

6. Lewedorpse prins op een paard in 's-Heerenhoek

Toen de voormalige prins van Lewedorp afscheid nam, werd hij door de rest van de vereniging naar het rivaliserende 's-Heerenhoek gebracht. Daar moest hij plaatsnemen op het beeld van een paard naast de kerk. Het trok ook een hoop bekijks van de dorpelingen daar, want een Lewedorpse prins op een paard in 's-Heerenhoek, dat was toch wel bijzonder.

7. Boetesysteem

In Hulst heeft de Raad van Elf een boetesysteem. Wie zich niet aan de regels houdt, door zich bijvoorbeeld niet netjes de kleden, betaalt een boete van 2,50 euro. Van de opbrengst wordt één keer per jaar een mannendag georganiseerd.

8. Pauze tijdens optocht

Vooral vroeger was de rivaliteit nog groot tussen de carnavalsdorpen op de Bevelanden. Zo zou de vereniging van Lewedorp het klaargespeeld hebben om de optocht in 's-Heerenhoek met een kwartier te vertragen. Hun blaaskapel die meeliep ging stilstaan na een bocht, waardoor de hele optocht stil kwam te staan.

9. De prijsuitreiking

Een makkelijke grap, maar altijd weer leuk natuurlijk. Tijdens de prijsuitreiking na de optocht blijkt de beker verdwenen.

10. Even naar het toilet

Als carnavalsprins moet je altijd op je hoede zijn. Wanneer je even naar het toilet gaat bijvoorbeeld. Bij terugkomst kunnen je attributen verdwenen zijn, zoals de steek, een prinsenmuts. Maar een voormalige prins in Hulst maakte ook wel eens mee dat zijn volledige Raad van Elf gevlogen was toen hij terugkwam in het café na een toiletbezoek.

11. Scepter verdwenen

Misschien niet zo'n hele leuke grap. In 2017 heeft prins Marcel in Lewedorp zijn debuut tijdens het carnavalsweekend. Zijn scepter ligt in een afgesloten ruimte boven het café, maar blijkt eind van de avond verdwenen. Een ludieke actie denkt hij, maar tot op de dag van vandaag is de scepter vermist..