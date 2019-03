Gemeente Middelburg graait in afvalbakken op zoek naar 'illegaal afval'

Handhavers (foto: Omroep Zeeland)

De 'straatprullenbakken' zijn niet bedoeld om door bedrijven te gebruiken, daar zijn de grotere afvalcontainers voor. Toch zijn er verschillende Middelburgse en niet-Middelburgse bedrijven die daar wél hun afval in weggooien. En daar wil de gemeente Middelburg iets aan doen.

Boetes

De handhavers zoeken naar herkenningspunten op het afval. Een reclamesticker of een adresplakker is al genoeg bewijs om een belletje te plegen naar de eigenaar van het afval. "In eerste instantie krijgt het bedrijf een waarschuwing. Komen we daarna nog steeds afval van hen tegen, moeten we helaas handhaven en krijgen ze een boete", laat de gemeente Middelburg weten.