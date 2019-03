KNVB beslist: strafschoppenserie SSV'65 tegen RBC moet deels opnieuw

KNVB kantoor in Zeist (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen dinsdag speelden SSV'65 en RBC tegen elkaar in de vijfde ronde van de districtsbeker. Omdat de wedstrijd na de reguliere speeltijd nog niet beslist was (1-1), moesten strafschoppen de beslissing brengen.

ABBA-methode

Volgens de reglementen dienen de penalty's sinds dit seizoen volgens de ABBA-methode genomen te worden, maar dat gebeurde in Goes maar gedeeltelijk. Na dertien strafschoppen liet scheidsrechter Mol uit Breda de penalty's in een andere, niet-reglementaire, volgorde nemen.

Bij het ABBA-systeem worden de strafschoppen niet (zoals eerder gebeurde) om-en-om genomen. Bij de ABBA-methode begint Team A, dan schiet Team B twee keer, en dan Team A weer twee keer, totdat de beslissing valt. Sinds dit seizoen hanteert de KNVB deze manier van penalty's nemen.

Protest

SSV'65 won de strafschoppenserie, maar RBC liet na afloop direct weten protest te zullen aantekenen. De KNVB stelde RBC in het gelijk. De strafschoppenserie wordt vanaf de veertiende penalty hervat. Dat gebeurt op dinsdag 12 maart op het veld van SSV'65 in Goes. De winnaar gaat door naar de kwartfinale van de districtsbeker en treft Kloetinge.

FC Lisse-Hoek

Het is niet de eerste keer dat penalty's in de verkeerde volgorde genomen worden. De eerste keer was bij het duel in de KNVB Beker tussen FC Lisse en Hoek. Na protest van Hoek moest de strafschoppenserie in zijn geheel overgespeeld worden. Ook bij het bekerduel tussen de vrouwen van Sparta/JVOZ en IJzendijke ging het mis, maar IJzendijke besloot om geen protest aan te tekenen.

Lees ook: