Waarom Sandra van een oude gehaktmolen een lamp maakt

Na een drukke werkdag vindt Sandra haar ontspanning niet op bank voor de televisie. Ze brengt haar avonduurtjes door in de schuur om te sleutelen aan lampen. Die maakt ze van oude gebruiksvoorwerpen die ze op de kop tikt bij kringloopwinkels of brocante markten in de buurt. "Een paar jaar geleden werd mijn vader ziek en moest ik iets hebben om mijn hoofd leeg te maken. Van een oud stuk hout heb ik toen een lamp van gemaakt. Zo is het allemaal begonnen."

Met mijn lampen geef ik oude voorwerpen een tweede leven." Sandra de Vries, lampenmaker

Een uit de hand gelopen hobby, want inmiddels heeft ze zo'n zestig lampen gemaakt. Die paste niet meer in haar huis dus gaf ze de objecten weg aan kennissen en vrienden. "Daar kreeg ik zulke leuke reacties op dat ik een webshop heb geopend."

Dat doet ze allemaal in de avond- en weekenduren. Want doordeweeks heeft Sandra een drukke baan bij een Brabantse fabriek waar plantaardige olie wordt gemaakt. "Vanuit mijn werk weet ik wat plastic met de wereld doet. Met mijn lampen geef ik oude voorwerpen een tweede leven en dat vind ik belangrijk."