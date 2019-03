YouTube-filmpjes om jongeren naar Zeeuws-Vlaanderen te halen

Met 13 filmpjes op YouTube probeert het samenwerkingsverband Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen jongeren over te halen zich in de streek te vestigen. De boodschap is dat in Zeeuws-Vlaanderen het beste biedt van zowel Nederland als België, en dat een goede balans tussen wonen, werken en leven er makkelijk te vinden is.