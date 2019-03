Ambtenaren Veere mogen niet meer roken onder werktijd

(foto: Omroep Zeeland )

Aanleiding voor het verbod is volgens wethouder Marcel Steketee dat de gemeente "een gezond personeelsbeleid wil voeren, waar het rookreglement een onderdeel van is." Behalve het bevorderen van een gezonde levensstijl wil de gemeente met de nieuwe regel ook het misbruik tegengaan van de rookpauze.

Eerst sigaret dan werken

"Misbruik kan bijvoorbeeld zijn dat mensen 's morgens binnenkomen en eerst een sigaretje gaan roken", zegt Steketee "en voordat deze mensen daadwerkelijk aan het werk zijn, is het misschien wel een kwartier, twintig minuten later".

De nieuwe regel geldt ook voor de medewerkers in de buitendienst. "Dus liever niet schoffelen met een sigaret in de hand. We hebben plekken waar ze koffie kunnen drinken dus daar is het geen enkel probleem." Steketee benadrukt dat er op dit moment in zijn ogen geen misbruik wordt gemaakt van de rookpauzes.