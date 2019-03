Oppositiepartijen rammelen aan de poort van Zeeland

Grote oppositiepartijen tijdens Provinciale Statenverkiezingen (foto: Omroep Zeeland)

Provinciale Staten in Zeeland tellen 39 zetels. Het dagelijks provinciebestuur bestaat nu uit CDA, VVD, SGP en PvdA, die samen een meerderheid hebben van 22 zetels. Maar de PvdA staat al jaren slecht in de peilingen. Bij de laatste Statenverkiezingen van vier jaar geleden, leek D66 de gedoodverfde kandidaat om de kwakkelende PvdA te vervangen in het college. Maar CDA, VVD, SGP en PvdA hielden elkaar stevig vast en D66 had het nakijken.

Startblokken

Ook nu staat de PvdA er slecht voor en dreigt de coalitie zijn meerderheid te verliezen. Opnieuw staat D66 in de startblokken om plaats te nemen in het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland:

Ook de SP zit zich al jaren te verbijten. De partij zit nu met vier zetels in Provinciale Staten van Zeeland en legt daarmee gewicht in de schaal. Maar vier jaar geleden, tijdens de uitslagenavond na de Statenverkiezingen, kreeg de partij vrijwel meteen te horen dat ze niet zou worden uitgenodigd voor serieuze coalitiebesprekingen:

De SP wordt door veel andere partijen gezien als een recalcitrante 'tegenstemmer'. Het symbool van de partij is nog altijd de tomaat, die symbolisch naar de gevestigde orde moet worden gegooid. Maar volgens de Zeeuwse lijsttrekker Ger van Unen liggen die dagen al ver in het verleden, en is de SP uitgegroeid tot een serieuze bestuurderspartij "We zijn de vierde partij in Zeeland, de grootste partij op links", constateert Van Unen niet zonder trots.

Constructief

Volgens haar denkt de SP tegenwoordig juist constructief mee, zoals bij het opstellen van een Kustvisie in Zeeland, die het volbouwen van de kust met recreatieparken moest voorkomen. "Wij hebben al de geluiden van mensen uit onze partij op tafel gelegd, net als die van ondernemers en toeristen. Ze wilden niet dat de kust helemaal vol zou komen te staan. Dat is wel degelijk een bijdrage aan de uiteindelijke Kustvisie geweest."