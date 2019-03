Auto's gaan opzij voor Nieuwe Sluis Terneuzen

Nieuwe weg langs Frontmuur (foto: Omroep Zeeland)

Het voordeel voor de sluisbouwers is duidelijk: zij hebben op het eiland in kwestie nu meer ruimte om te werken. Voor de automobilisten is er wel een nadeel. De frontmuur, opgetrokken uit staal, is hoog en beneemt het uitzicht op de omgeving.

Ook de bouwput zelf is vanaf de nieuwe weg niet meer volledig te zien. De frontmuur is gebouwd om het bouwterrein tijdens najaarsstormen tegen hoogwater te beschermen

Fietsers

In de loop van vandaag wordt het gemotoriseerd verkeer over de nieuwe weg geleid. Volgende week dinsdag en woensdag worden de fietspaden aan weerszijden van de nieuwe weg voor de fietsers opengesteld.