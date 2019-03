Het mysterie van carnaval in Lewedorp na twee jaar opgelost

Het verdachte pakketje dat deze week bezorgd is op onze redactie (foto: Omroep Zeeland)

De scepter is een staf waarmee de prinsen de figuurlijke macht hebben over hun dorp of stad. Geen scepter is geen leiding over het carnavalsfeest, dus de knots wordt nooit en te nimmer losgelaten.

Toch ging het in 't Kraaijenist twee jaar geleden mis. Prins Marcel maakte zijn debuut en besloot zijn scepter tijdens het grote carnavalsbal veilig op te bergen in een afgesloten ruimte boven het café. Toen hij later zijn scepter wilde ophalen, was hij verdwenen.

Wie heeft mijn scepter?

Hij dacht dat dat het om een ludieke actie ging en dat zijn staf later dat weekend weer zou opduiken, maar dat gebeurde niet. Hij plaatste een oproep op Facebook.

De scepter bleef echter vermist, dus is vorig jaar besloten om een replica aan te schaffen. Maar de verdwenen staf blijft de prins tot de dag van vandaag achtervolgen, nog regelmatig is hij het mikpunt van grappen hierover.

Onder het mom van een interview over carnavalsgrappen besloten wij de prins te verrassen.

Het pakketje is anoniem bezorgd bij Omroep Zeeland. Wie de scepter ontvreemd heeft en wat deze de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt, blijft een raadsel.