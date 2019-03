De laatste fles pannenkoekenstroop van Zeeland naar Engeland?

door Heiko Strietman

Economieverslaggever Heiko Strietman in Londen over de gevolgen van de Brexit voor Zeeuwen (foto: Omroep Zeeland)

In Brussel bij de check-in van de Eurostar-trein naar Londen wordt bagage alleen gecontroleerd op verdachte voorwerpen. In de stroop zijn de Belgische beveiligers niet geïnteresseerd. De schenkstroop is voor de Zeeuwse Roselinde. Afkomstig uit Oostkapelle, maar ondertussen alweer vijf jaar samen met haar Engelsman woonachtig en werkzaam in Londen. Via de zus van Roselinde kreeg ik het verzoek om pannenkoekenstroop mee te nemen. Want Roselinde is er gek op, maar in Engeland is het product niet verkrijgbaar.

Ik grinnik bij de gedachte aan de absurditeit ervan. Je kan tot aan de andere kant van de wereld met iemand verbinding leggen. Maar zoiets simpels als schenkstroop gaat de Noordzee niet over, tenzij gewone burgers het invoeren via hun bagage. Enkele uren later ontvangt de Zeeuwse Roselinde voorafgaand aan het interview haar stroop. Ze is er blij mee, want de befaamde Pancake Day is weer in zicht, bij ons beter bekend als Vastenavond. Traditioneel bakken Engelsen die avond pannenkoeken en voor Rosalinde kan het eten van die pannenkoeken niet zonder Hollandse stroop.

Al zullen ze dit jaar misschien wat zwaarder op de maag liggen. Zoals het nu lijkt, valt op 29 maart immers de beslissing over een harde of zachte Brexit. En daar ziet Roselinde tegenop. Volgens haar is iedereen de sfeer, maar zeker ook de tweedeling in het land zat. De kans dat de Brexit negatief uitpakt voor de Britse economie wordt ook door economen gevreesd.

En dan die pannenkoekenstroop. Is het daadwerkelijk de laatste fles? Nou, dat misschien alleen als we het vanaf nu gaan verschepen met 90.000 stuks tegelijk zoals de onlangs onderschepte Russische Wodka. Maar feit is dat de Brexit, zowel voor Zeeuwen als Britten, a drink with a bad aftertaste zal zijn, oftewel: een drankje met een vieze nasmaak.

