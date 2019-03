Zierikzee finishplaats in vernieuwde ZLM Tour

Het peloton in 2015 in de beklimming van de Eyserbosweg in de rit met start/finish in Buchten (foto: Orange Pictures)

Zierikzee is finishplaats van de eerste etappe, die op donderdag 20 juni wordt gereden. Na enkele ommetjes op Schouwen-Duiveland zal de finishstreep in de binnenstad liggen.

Meer details over de route van de ZLM Tour en de deelnemende ploegen worden op 14 maart in Yerseke bekendgemaakt.

Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de komst van de ZLM Tour grote promotionele waarde voor het eiland. Mede omdat de wedstrijd live wordt uitgezonden op Eurosport en deels op de NOS.

De ZLM Tour is de opvolger van de Ster ZLM Tour en werkt met een nieuwe organisatie, die in handen is van Libema Profcycling uit Rosmalen. ZLM Verzekeringen uit Goes is hoofdsponsor van de wedstrijd (UCI 2.1).

De laatste winnaar van de (toenmalige) Ster ZLM Tour is Jose Goncalves uit Portugal, die in 2017 het eindklassement won.