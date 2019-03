Première film Van de Ven: 'Het is een keihard waargebeurd verhaal'

Ondanks dat Nancy van de Ven de film al eerder zag, werd ze toch emotioneel tijdens het kijken. "Ik had hem op mijn telefoon gezien, maar dan maakt zo'n zaal met al dat geluid toch wel weer indruk." In de film was te zien hoe haar broer Rinus begon met crossen en na een ernstige aantal valpartijen ook weer (gedwongen) stopte. Daarna kreeg het publiek in chronologische volgorde te zien hoe de afgelopen vier jaar door de familie werd gestreden om de wereldtitel binnen te halen bij de dames.

In 2017 was Nancy van de Ven het dichtst bij die wereldtitel. Maar in de slotronde van de laatste Grand Prix ging het mis. "Toen ik mezelf weer van die dijk zag glijden, moest ik toch huilen", zei Van de Ven na afloop.

Na afloop was er tijd om met Nancy van de Ven op de foto te gaan (foto: Omroep Zeeland)

Ook Rinus van de Ven was onder de indruk van de vele gekomen mensen. "Eerst kopen honderd mensen een kaartje maar het duurde niet lang of we hadden zo de hele zaal vol. En de reacties zijn allemaal positief." Zelf vond hij de film ook een goede weerspiegeling van wat er zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren. "Het is gewoon een waargebeurd verhaal. En dat is een keihard waargebeurd verhaal. Maar ik ben heel blij dat we nog de mogelijkheid hebben om weer voor de wereldtitel te gaan."

Op 30 maart begint het nieuwe motorcrossseizoen. Dan is de eerste Grand Prix in Valkenswaard.