'Bereiken bekerfinale is een van de mooiste momenten van al mijn jaren Groene Ster'

Archiefbeeld: Hoessein Bouzambou (foto: Paul ten Hacken)

Moeizame eerste helft

Voor rust leek het nog een heel moeilijke avond te worden voor Groene Ster. Futsal Apeldoorn kreeg de meeste kansen en de bezoekers mochten blij zijn dat ze slechts met een 1-0 achterstand aan de thee gingen.

Trefzekere tweede helft

In de tweede helft kwam Groene Ster ijzersterk terug. Achraf Laabich gaf de tegenstander daarbij een lesje in doeltreffendheid, met twee snelle treffers: 1-2. Via Mourad Azzanagui en Salim Sandee liepen de Vlissingers zelfs uit naar een 1-4 voorsprong.

Maar de wedstrijd was nog niet gespeeld. In een sterke slotfase bracht de Apeldoornse formatie de score terug tot 3-4. Daar bleef het bij, waarna de spelers van Groene Ster elkaar in de armen vielen.

Groene Ster schrijft historie

Groene Ster is voor het eerst in de geschiedenis bekerfinalist. "Nu we in de finale staan, moeten we hem eigenlijk ook winnen", stelt coach Samir Yaqoobi.

Op 20 april neemt de ploeg het in Topsportcentrum Rotterdam op tegen FC Eindhoven, de huidige koploper van de eredivisie.