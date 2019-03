John Karelse nieuwe trainer Achilles Veen

John Karelse stopte dit seizoen als trainer van hoofdklasser VC Vlissingen (foto: Orange Pictures)

Na dit seizoen zal Karelse daarmee stoppen. Hij is momenteel trainer van JVOZ O17.

Karelse (48) was dit seizoen ook werkzaam als trainer van zondag hoofdklasser VC Vlissingen, maar daar vertrok hij vanwege de tegenvallende prestaties in de competitie. Eerder was Karelse trainer van GOES, waarmee hij promoveerde van de 1e klasse naar de Hoofdklasse.

Achilles Veen komt uit in de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal en staat momenteel op de negende plaats. Karelse is de opvolger van interim-trainer Johan van Bijsterveld, die volgend seizoen assistent van Karelse wordt.