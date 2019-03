Van boerenbruiloft tot haringhappen: ook dit kun je doen tijdens carnaval in Zeeland

Verlichte optocht

We beginnen de reis langs opvallende Zeeuwse carnavalsevenementen in Kloorianenland, oftewel: Kloosterzande. Op zaterdag 2 maart is daar om 21.30 uur een verlichte optocht. De organisatie laat weten dat je niet per se een carnavalswagen nodig hebt. Meedoen met een verlichte fiets, kruiwagen of kleine tractor mag ook. Inschrijven kan vanaf 21.00 uur bij Café Tommy's, dat is meteen de startplek van de optocht. In deze video zie je een impressie van de optocht vorig jaar.

Verlichte optocht Kloosterzande (foto: YouTube Bram's Photo's)

Al in de stemming na de verlichte optocht in Kloosterzande? Schraap je keel, want zondag gaan we door naar het grote meezingfestival in Lewedorp, met carnaval omgedoopt tot 't Kraaienist. Het festival begint om 17.00 uur in Café-Pension de Goede Verwachting.

Dweilbandfestival, 55plus

Op 4 maart kom je om 13.00 uur meteen in de carnavalsstemming tijdens het Dweilbandfestival in Sas van Gent. Ben je 55 jaar of ouder en op dat moment ook in Sas van Gent? Dan kun je meteen door naar het 55plus bal. Dat feestje begint om 14.00 uur in de Statie. Zanger Jacco Ricardo treedt op tijdens het bal. Oefen alvast de tekst van een van zijn nummers in deze video:

Zoek je voor maandag een uitje voor de kinderen? Dan zou je naar Vogelwaarde kunnen gaan. Op maandag is er van 14.00 tot 19.00 uur een indoor kinderkermis met playbackshow. Als je kinderen er nog geen genoeg van krijgen kun je doorrijden naar Sint Jansteen voor een verlichte kinderoptocht met niet-gemotoriseerde voertuigen. De optocht vertrekt om 19.15 uur bij 't Martje van Wandje.

Carnaval goed afsluiten

Maandagavond is het al een eind gedaan met carnaval, maar dat moet natuurlijk ook gevierd worden. Daarom wordt in Kwadendamme 'voor de liefhebbers' het Aftaaibal georganiseerd. Om 21.00 uur in Tapperij 's Landswelvaren. Ook in 's-Heerenhoek sluiten ze carnaval af. Dat doen ze door om 23.11 uur de koenkelpot ceremonieel te verbranden. De koenkelpot is een instrument dat bestaat uit een blik met daarover een vel gespannen. De Koenkelpot is de naam van de carnavalsvereniging in 's-Heerenhoek.

De traditie van boerenbruiloften tijdens carnaval vind je ook in Zeeland. In Aardenburg worden op dinsdag 5 maart om 13.30 uur een boer en een boerin 'in het onecht verbonden', in Hulst gebeurt dat om 14.30 uur.

Boerenbruiloft in Hulst in 2014 (foto: Otto Vosveld)

Wil je op de woensdag na carnaval je kater wegwerken? Misschien helpt het om een harinkje te happen. Dat kan om 16.00 uur in Vogelwaarde bij café 't Karrewiel. Er wordt dan ongetwijfeld teruggeblikt op de carnavalseditie van 2019.

Opvallende carnavalsevenementen in Zeeland

Wat Waar Wanneer Verlichte optocht Kloorianenland (Kloosterzande) zaterdag 2 maart, 21.30 uur Grote meezingfestival 't Kraaiennist (Lewedorp) zondag 3 maart, 17.00 uur Dweilbandfestival Betekoppenstad (Sas van Gent) maandag 4 maart, 13.00 uur 55-plus bal Betekoppenstad (Sas van gent) maandag 4 maart, 14.00 uur Indoor kinderkermis met playbackshow Vogelpiekland (Vogelwaarde) maandag 4 maart, 14.00 uur Verlichte kinderoptocht Steen (Sint Jansteen) maandag 4 maart, 19.15 uur Aftaaibal De Pikpot (Kwadendamme) maandag 4 maart, 21.00 uur Koenkelpot verbranden Paerehat ('s-Heerenhoek) maandag 4 maart, 23.11 uur Boerenbruiloft Uulehat (Aardenburg) dinsdag 5 maart, 13.30 uur Boerenbruiloft Vossestad (Hulst) dinsdag 5 maart, 14.30 uur Haringhappen Vogelpiekland (Vogelwaarde) woensdag 6 maart, 16.00 uur