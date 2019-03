GOES wil niet structureel gaan verdedigen

Sherief Tawfik (3) bezorgde GOES de zege tegen TEC (foto: Orange Pictures)

Gezonde concurrentie

De zege op TEC zorgde voor veel vertrouwen bij de selectie van Veenstra. Na een periode waarin enkele spelers door blessures niet konden meedoen, is de selectie weer bijna op peil, merkt Veenstra. "We hebben zestien fitte spelers en twee fitte keepers. Dat is heel fijn, er is een gezonde concurrentie."

Veenstra koos tegen TEC voor een 5-3-2-formatie. "We hebben veel verdedigd, maar ik wil niet structureel verdedigen." De verwachting is dat Veenstra tegen Quick in dezelfde formatie speelt, maar wel andere accenten legt. "In dit systeem kun je ook aanvallender spelen. Bovendien is Quick weer een andere ploeg dan TEC."

Derde Divisie B

stand 1. Jong FC Volendam 22-45 2. TEC 22-44 3. OSS'20 23-43 7. GOES 21-30 8. Quick 20-29

GOES speelt de komende weken tegen achtereenvolgens Quick, Blauw Geel'38 en OJC Rosmalen. Daarin kan de club belangrijke punten pakken.

Linker- of rechterrijtje

Lukt dat dan lijkt GOES zich definitief in het linkerrijtje gespeeld te hebben. Lukt het niet, dan wachten nog belangrijke weken waarin om lijfsbehoud gespeeld moet worden.