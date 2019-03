Vier aanhoudingen na drugsactie in Westdorpe

Drugsactie Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

Rond 20.00 uur werd in de buurt een auto gecontroleerd. In de auto werd zo'n vijftig gram wiet gevonden. De twee inzittenden, mannen uit het Belgische Ukkel en Sint-Niklaas, werden opgepakt. Na overleg met de officier van justitie werd besloten een inval in de woning te doen. Binnen vonden de agenten een pistool, twee dozen munitie, een kleine kilo hennep, 300 gram harddrugs en 800 euro aan contant geld. Verder vond de politie twee flessen waarin vermoedelijk GHB zit, en twee potten met wit poeder. Onderzoek moet uitwijzen of dit verdovende middelen zijn. Alle spullen zijn in beslag genomen.

De bewoner en een 23-jarige man uit Westdorpe zijn aangehouden. Zij zitten nog vast. De Belgen mochten na verhoor weer naar huis. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.