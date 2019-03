Omstander helpt politie en duwt dronken bromfietser omver

(foto: OZ)

De politiemeldkamer kreeg rond 20.45 uur een melding dat een auto op de Kauterstraat tegen een lantaarnpaal was gereden. Agenten zagen dat de lantaarnpaal was geknakt en dat een Belgische auto beschadigd was. De bestuurder, een 19-jarige man, had te veel alcohol gedronken. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De uitslag was 575 ug/l. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De auto werd door een bergingsbedrijf weggetakeld.

Duw

Vlak voordat de agenten wilden vertrekken kregen ze een melding dat een bromfiets met een opvallend rijgedrag richting Nieuw-Namen reed. De agenten zagen de bromfiets rijden; dan weer hard remmend, dan weer hard wegrijden. De bromfietser negeerde een stopteken van de politie en reed door. Iemand die dat zag gebeuren gaf de man een duw, waardoor hij viel en alsnog kon worden aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man uit Nieuw Namen. Ook deze bestuurder had vermoedelijk te veel alcohol gedronken en werd voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Hij bleek ook geen rijbewijs te hebben.