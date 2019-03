Alsnog forse straf voor harde overtreding op speler Swift

Swift leek lang te winnen, maar ging alsnog onderuit tegen Oranje Wit (foto: Rien Paardekoper)

"De Oranje Wit-speler is een schorsing van 8 wedstrijden opgelegd, met onmiddellijke ingang. De speler kan hier tegen in beroep gaan", staat op de clubsite van Swift. "In de afgelopen weken hebben de TC en bestuur van Swift hierover contact opgenomen met Oranje Wit.

"Oranje Wit heeft er vooralsnog voor gekozen het incident intern af te handelen en hierover niet in gesprek te gaan met Swift of met de betrokken Swift-speler of coach van Swift 1."

Zure nederlaag

De korfballers van Swift verloren het thuisduel tegen hun directe concurrent vervolgens in de allerlaatste seconde. hebben het thuisduel tegen directe concurrent Oranje Wit gisteren in de allerlaatste seconde verloren.

"Bepaalde arbitrale beslissingen zorgden bij ons voor onrust, waardoor wij de tegenstander in het zadel hielpen", zei Swift-coach Dennis Plantinga toen. Swift staat nu met nog vier duels voor de boeg derde, met twee punten minder dan Oranje Wit en Fiks.

[Tweet:https://mobile.twitter.com/PieterGoudappel/status/1096875059971530752]