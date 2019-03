'Allemaal instappen!' De stoomtrein Goes Borsele zoekt nieuwe vrijwilligers

Geïnteresseerden krijgen een rondleiding op het terrein van de stoomtrein in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Bij de stoomtrein 'werken' zo'n tweehonderd vrijwilligers, verdeeld over de locaties in Hoedekenskerke en Goes. Van conducteur tot spoorwerker, van technicus tot tuinman, de meesten waren vandaag aan het werk om geïnteresseerde vrijwilligers te laten zien wat ze te wachten staat.

De eerste nieuwe vrijwilliger is al binnengehaald. Voor tienen stond hij al voor de deur: de 24-jarige Quinten Eelman komt voor een conducteursfunctie. "En dan misschien doorgroeien naar hoofdconducteur, wie weet."

Op je 24e vrijwilliger bij de stoomtrein worden? Quinten vertelt waarom:

Volgens rondleider Ko Pluijmers - al vijftien jaar conducteur bij de stoomtrein - heeft Quinten zeker de capaciteiten. "Hij is heel enthousiast, heel geïnteresseerd, heeft zelfs al eens meegelopen met een collega-conducteur... Ik weet bijna zeker dat hij het wordt."

'Redelijk tevreden'

Zulke mensen heeft de stoomtrein nodig. Aan het einde van de dag blikt Reinier Zondervan van de SGB terug. Hij is redelijk tevreden. "Zes inschrijvers in Goes, ook een stuk of zes in Hoedekenskerke en ik verwacht van de week ook nog wat aanmeldingen van mensen die uiteindelijk niet meer zijn langs geweest."

Maar, het kan altijd beter: "We zoeken nog wat mensen voor schilder-, timmer- en straatwerk, iemand voor groenonderhoud zou ook handig zijn, nog een loket- en museummedewerker... We hebben er in ieder geval weer een paar conducteurs bij, dus we zijn niet ontevreden."