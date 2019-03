Bijzondere zeehond van de Noordpool strandt bij Burgh-Haamstede

De zadelrob werd op het strand bij Burgh-Haamstede gevonden. (foto: EHBZ)

Volgens de dierenarts is de zadelrob, een vrouwtje, ongeveer een jaar oud. "Dat kan je zien aan de vacht", vertelt Karola van der Velde van A Seal in Stellendam. Donderdagavond werd de zeehond daar binnengebracht door vrijwilligers van de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ).

Haar gezondheidstoestand is zorgelijk. "De kans dat ze het niet haalt, is aanwezig", vertelt Van der Velde. "Ze heeft een lange reis achter de rug en daardoor een zeer zwakke algehele gezondheid."

Voorlopig zit het dier in een speciale quarantaine-unit. Dat is omdat een zadelrob uit arctisch gebied een risico kan vormen voor de zeehondenpopulatie hier. Van der Velde: "Ze kan andere virussen bij zich dragen. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken."

Gevoelig voor prikkels en stress

"Daarnaast is deze soort heel gevoelig voor prikkels en stress. Daarom wordt ze eventjes afgezonderd." Als de zadelrob haar avontuur overleeft, kan ze natuurlijk niet zomaar op het strand worden uitgezet, dit is immers niet haar gebied. "We moeten een plan maken hoe we dat gaan aanpakken. Op zich is dit niet nieuw in zeehondenland, dus we kunnen verder borduren op de ervaring van andere partijen."