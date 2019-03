Auto in sloot langs A58, bestuurder vlucht

Joint (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Agenten hadden het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van alcohol en drugs was. Na onderzoek naar de identiteit van de bestuurder kwam de politie bij een woning in Heinkenszand terecht. De bestuurder, een man van 26 uit Ovezande, moest een blaastest en speekseltest ondergaan. Daaruit bleek dat hij te veel had gedronken en THC (een bestanddeel van wiet) en amfetamine had gebruikt. Een GGD-arts heeft bij hem een bloedproef afgenomen, het resultaat daarvan IS over twee weken bekend.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Hij wordt later nog verhoord over het verlaten van de plaats van het ongeval. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.