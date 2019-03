Bennie is het zat: Terneuzen denk nou eens aan Sluiskil!

De deur van het pand aan de Pierssenspolderstraat is weg, overal ligt gebroken glas, de plafondplaten zijn eruit getrokken en alle goede leidingen meegenomen. Lege flessen liggen op de grond, graffiti 'siert' de muren. Bennie Martens ziet het allemaal met lede ogen aan. De oud-voorzitter van de dorpsraad zou graag, heel graag zien dat de boel wordt gesloopt en de heipalen de grond in gaan.

De inmiddels verpauperde plek is jaren terug aangekocht door projectontwikkelaar Roobeek Ontwikkeling. Die wil er een woon-zorgcomplex voor ouderen van maken. Een plan dat volgens Martens veel steun uit het dorp heeft. Maar de gemeente veegde het project eind vorig jaar van tafel.

Het voormalige laboratorium in Sluiskil is totaal verpauperd (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente is van mening dat de projectontwikkelaar zijn plannen onvoldoende onderbouwd heeft. Martens snapt het niet. "Je bent vier jaar lang in overleg, levert allerlei rapporten en stukken aan en dan krijg je zo'n brief. Onbegrijpelijk. Dan ga je toch even rond de tafel zitten?"

Veel animo voor de woningen

Volgens Martens is er veel animo voor de woningen. "Er zijn zo zeventien mensen uit het dorp die erin willen. 'Het moet niet te lang duren, anders haal ik het niet meer' zei een van de belangstellenden net nog tegen me."

Hij liet het er niet bij zitten. Met de projectontwikkelaar, die overigens niet reageert op telefoontjes, stapte hij naar de geschillencommissie. De zitting was vorige week. Met het advies van die commissie gaat het gemeentebestuur opnieuw een standpunt innemen. Het advies wordt rond half maart verwacht.

