Borsele veiligste gemeente van Zeeland, maar welke is de onveiligste?

Gemeente Borsele (foto: CBS)

Bijna alle Zeeuwse gemeenten zijn gestegen op de lijst van onveilige gemeenten, behalve Hulst en Terneuzen. Hulst is 72 plekken gedaald, Terneuzen blijft net als vorig jaar steken op plek 107. Dat hoeft niet te betekenen dat de andere elf Zeeuwse gemeenten daadwerkelijk onveiliger zijn geworden. De plaatsen op de lijst zijn ook afhankelijk van de prestaties van andere gemeenten.

Noord-Beveland is van alle Zeeuwse gemeenten het hardst gestegen, van plek 130 naar 61. Na Vlissingen is ook Goes de top 50 van onveiligste gemeenten binnengetreden. Benieuwd op welke plek jouw gemeente staat, bekijk de tabel hieronder:

Scores Zeeuwse gemeenten op landelijke lijst onveiligste gemeenten

2018 2017 Vlissingen 40 65 Goes 48 67 Noord-Beveland 61 130 Terneuzen 107 107 Middelburg 113 127 Schouwen-Duiveland 122 124 Sluis 173 219 Hulst 228 156 Tholen 261 291 Veere 264 357 Kapelle 317 323 Reimerswaal 329 350 Borsele 341 359

Landelijke cijfers

Uit cijfers van de politie blijkt al dat er ten opzichte van 2017 dertien procent minder woninginbraken waren in heel Nederland en dat steeds minder mensen slachtoffer zijn van zakkenrollers. In 2018 waren er vier procent meer overvallen. Dat geldt niet alleen voor veel grote steden, maar ook in middelgrote gemeentes met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waren er acht procent meer overvallen.