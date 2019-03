GOES kan thuis opnieuw niet winnen

Saaie eerste helft

In een grotendeels stille eerste helft met weinig kansen, kwamen de bezoekers na 38 minuten op voorsprong. Bright Ampong-Zweistra gaf voor op Frank van der Heiden, die met zijn schot GOES-keeper Brian Meulmeester verschalkte.

Aanvallende wissel

Pal na rust besloot trainer Rogier Veenstra in te grijpen. Verdediger Jop Dekker bleef in de kleedkamer achter, en met de komst van aanvaller Ray Kroon moest GOES op sportpark Het Schenge meer kansen zien te creëren. En die aanvallende wissel pakte goed uit. GOES kreeg langzaam maar zeker meer kansen. Nadat aanvaller Erwin Franse in de 67e minuut rakelings over had geschoten, was verdediger Sherief Tawfik enkele minuten later wel trefzeker. Uit een vrije trap van invaller Hiep Nguyen kopte hij de 1-1 binnen.

Maar daarna ging het toch nog mis voor GOES. Marc Boshoff zette Quick in de 84e minuut op 1-2, nadat doelman Meulmeester de bal niet klemvast had. De thuisploeg probeerde nog wel wat terug te doen, met een schot van Roycel James dat pal voorlangs ging. De gelijkmaker was echter te veel van het goede.

Ranglijst

Door de nederlaag zakt GOES naar de achtste plaats in de Derde Divisie.

Scoreverloop

1-0 Frank van der Heiden (38)

1-1 Sherief Tawfik (74)

1-2 Marc Boshoff (84)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Roycel James, Jop Dekker (Ray Kroon/46), Ruben Hollemans, Remon de Vlieger (Hiep Nguyen/65), Tim de Winter, Erwin Franse, Steve Schalkwijk (Mart de Kroo/83)