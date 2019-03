Carnavallen in het verpleegtehuis: 'Ze moesten me vroeger de zaal uitsmijten'

"De Stelle zal nooit in ons programma ontbreken", zegt prins Bram den Eersten. Al 44 jaar, sinds het ontstaan van de carnavalsvereniging, komen de prins en zijn gevolg één middag carnavallen met de ouderen. "Het is feest voor iedereen en deze mensen horen er ook bij. Als je die gezichten dan ziet, de herkenning van vroeger..."

En herkennen doen ze het zeker. Als de blaaskapel Het Land van Maas en Waal inzet, klappen de oudjes enthousiast mee en meer dan één keer gaat de polonaise door de zaal. "Als ik kon, dan stond ik vooraan", glimt mevrouw Kotvis. "Toen ik een jaar of achttien was, vierde ik zelf carnaval. Als ik dit hoor, voel ik me weer jong."

In polonaise De Stelle door. (foto: Omroep Zeeland)

Voor prins Bram is het niet altijd makkelijk. "Er zitten ook mensen tussen die ik vroeger in het café tegenkwam." Des te meer reden om ook deze mensen een leuke carnaval te bezorgen.

Behalve een bezoek aan De Stelle, houdt de carnavalsvereniging morgen een bejaardencarnavalsbal in woonzorgcentrum Coensdike in Aardenburg. En gisteren zaten zo'n negentig ouderen en mensen met een beperking eerste rang op de VIP-tribune bij de optocht in Aardenburg.