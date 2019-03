GroenLinks wil mee regeren, maar niet over rechts

De lijsttrekker van GroenLinks, 61-jarige Gerwi Temmink komt uit het onderwijs. Hij was jarenlang directeur en bestuurder op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. Heeft de partij in Provinciale Staten van Zeeland nu nog maar één zetel; volgens de prognoses zouden dat er drie of vier kunnen worden. Temmink is blij met de prognoses en zet zijn partij meteen nadrukkelijk in de etalage als coalitiepartij.

Rechts

Die coalitie in het provinciebestuur bestaat al jaren uit CDA, VVD, SGP en de Partij van de Arbeid. Maar de PvdA doet het slecht in de verkiezingsprognoses. "Wij willen graag meedoen aan het college, maar als ze over rechts gaan, haken wij meteen af", zegt Temmink, doelend op de mogelijkheid om als enige links partij in het college aan te schuiven.

Hardliner

Temmink denkt dat GroenLinks in een coalitie de verduurzaming in de provincie kan versnellen. Maar hij benadrukt dat hij geen 'groene hardliner' is: "Ik denk dat een 'groene hardliner' in zijn eentje ook niets bereikt. Ik heb de afgelopen jaren geprobeerd constructief oppositie te voeren waar het kon, maar ik was kritisch waar het moest", aldus de GroenLinks-lijsttrekker. "Die versnelling is echt noodzakelijk. En het is is iets waar zeker de jongeren in Zeeland om vragen."