Zeeland wordt wakker: Ongeluk A58, GroenLinks en Borsele veiligste gemeente

Bij een ongeluk op de A58 bij Kruiningen is gisteravond een automobilist gewond geraakt. De auto raakte rond 21.00 uur van de weg, ramde een bord, en kwam in een sloot tot stilstand.

GroenLinks

Van éénpitter naar een grote, invloedrijke partij. GroenLinks in Provinciale Staten van Zeeland lijkt hoge ogen te gaan gooien tijdens de komende Statenverkiezingen. Opiniepeilingen voorspellen de partij een behoorlijke zetelwinst.

Veiligste gemeente

Borsele is de veiligste gemeente van Zeeland, Vlissingen de onveiligste. Dat schrijft het AD in zijn Misdaadmeter, gebaseerd op aangiftecijfers van de politie.

Goes

GOES blijft maar problemen houden om op eigen veld te winnen. De derdedivisionist had voorafgaand aan dit weekend al vijf van de laatste zes thuisduels verloren. Tegen Quick verloor GOES, dat zeer matig speelde, vanmiddag met 1-2.

Het weer:

Vanochtend is het onstuimig. Er vallen buien, mogelijk met hagel of onweer, en het waait flink, windkracht 7 tot 8. Aan zee komen windstoten tot 110 km per uur voor. In de middag is het rustiger, het wordt droog en uiteindelijk komt de zon er nog even door. Het wordt 9 of 10 graden.