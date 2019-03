Waarschuwing voor stormachtig weer, file door afgewaaid verkeersbord

Hoge golven bij Oranjemolen in Vlissingen (foto: Renata Elenbaas uit Heinkenszand)

Het verkeersbord was omgewaaid bij de afrit naar Middelburg-Oost, in de rijrichting naar Vlissingen. Het omgewaaide bord was in de berm beland. Vanwege de herstelwerkzaamheden werd één rijstrook afgesloten. Op het hoogtepunt van de file leverde dat volgens de ANWB een half uur vertraging op.

De medewerkers zijn daarna doorgereden naar Kruiningen, waar ook een verkeersbord in de berm lag door een ongeluk. Daar zorgt het herstel naar verwachting niet voor hinder. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers sowieso aan om extra alert te zijn als zij de weg opgaan vanwege de harde wind.

Stormkracht

Inmiddels neemt de wind alweer af, maar vanmorgen kon die plaatselijk stormkracht bereiken. In het hele land was er vanmorgen kans op windstoten tot 90 kilometer per uur, met aan de kust windstoten tot 110 kilometer per uur, zoals die in Vlissingen. In Westdorpe is een windstoot van 105 kilometer per uur gemeten.

In de loop van de ochtend en vanmiddag neemt de wind vanuit het zuiden af. De waarschuwingscode geel gold in Zeeland tot 10.00 uur. In Friesland en Groningen geldt code geel nog tot 15.00 uur.

Piepschuimen platen

In Vlissingen zijn pallets volg met piepschuimen platen de gracht ingewaaid. Die waren bedoeld voor de renovatie van huurwoningen, maar de pallet was niet gezekerd en waaide dus zó het water in.

Vanwege de harde wind heeft KLM op Schiphol uit voorzorg 72 vluchten geschrapt. En ook voor carnavalsoptochten die voor vandaag gepland staan kan de harde wind roet in het eten gooien. In Brabant zijn al meerdere optochten afgelast.

Optochten

In Zeeland staan vandaag onder meer optochten gepland in Nieuw-Namen en Terhole, maar die optochten gaan gewoon door. De wind is al genoeg afgenomen om de optocht door te laten gaan.

