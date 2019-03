'Filmmakers, kom maar op met die Zeeuwse oorlogsfilms!'

Soldaten lopen met gewonde op brancard (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf nu kan iedere filmmaker in Nederland een plan indienen voor een korte film die betrekking heeft op een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog: De Slag om de Schelde in oktober 1944.

'Kom maar op met die films!'

"Er zijn al wel allerlei films gemaakt over D-Day en Market Garden, rondom Arnhem is dat, maar de Slag om de Schelde is minstens net zo belangrijk geweest en daar zijn nog géén films over gemaakt. Dus zeggen wij: kom maar op met die films!", aldus Jeroen van Ooijen van Filmalot.

Jeroen van Ooijen van Stichting Filmalot over filmproject Slag om de Schelde

De terugtrekkende Duitsers was er destijds alles aan gelegen om te voorkomen dat de geallieerden de haven van Antwerpen in handen zou krijgen. De andere havens in de veroverde gebieden waren gesaboteerd en waren niet bruikbaar voor de geallieerden om de oprukkende troepen te bevoorraden.

Felle gevechten

De Duitsers hadden zich rondom de Westerschelde op allerlei plekken ingegraven. Met name Canadese troepen hebben felle gevechten gevoerd om Zeeland te bevrijden en zo de bevoorrading via Antwerpen op orde te krijgen. Dat succes was van doorslaggevend belang voor het verder terugdringen van de Duitsers.

De Nazi-Duitsers hebben zich op allerlei plekken ingegraven (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Filmalot heeft als doel het filmklimaat in Zeeland verbeteren en nieuwe makers de kans geven hun talent te ontwikkelen. Dit doen ze sowieso via het jaarlijkse project FilmstarZ, waarbij jonge Zeeuwse filmmakers de kans krijgen om hun idee voor een korte film daadwerkelijk te produceren. Voor dit filmproject heeft de stichting een budget van 10.000 euro per film beschikbaar.

Idee alleen is niet voldoende

Tot 20 april kunnen filmmakers hun plan insturen. Een idee alleen is niet voldoende, er wordt van de kandidaten verwacht dat ze met een ontwerp komen, een synopsis, een visie over de regie en een begroting van de kosten.

Het doel is het maken van een film van ongeveer een kwartier over de Slag om de Schelde. "De maker moet zich wel baseren op de werkelijkheid, op waargebeurde verhalen, maar het moet uitdrukkelijk níet een documentaire worden. Het gaat echt om fictie. Wij denken dat zulke fictie nog veel beter de boodschap over kan brengen dan een documentaire dat oorlog écht geen pretje was", aldus Van Ooijen.

Vijf filmmakers

Je kunt je inschrijven via de website van Filmalot. De makers van de tien beste ontwerpen worden uitgenodigd om hun verhaal te pitchen voor een jury. Vervolgens worden er vijf filmmakers uitgekozen die daadwerkelijk met hun idee aan de slag kunnen.

