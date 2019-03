Carnavalsoptochten gaan door, ondanks slechte weer

Carnavalsoptocht in Terhole (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de optochten in Nieuw-Namen om 13.00 uur en Terhole om 13.30 uur. In Hulst gaat de optocht om 13:00 uur van start, gevolgd door de Ulster Ouse Mafia vanaf 15:30 uur op de Grote Markt.

Code geel

Het KNMI waarschuwde vanochtend vroeg voor harde windstoten aan de kust en had daarvoor code geel afgegeven. In Vlissingen werd een windstoot van 113 kilometer per uur gemeten. In de loop van de ochtend nam de wind af.