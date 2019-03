Springstof lekt uit oude oorlogsmunitie op zeebodem

Archieffoto van een roestige granaat (foto: Omroep Zeeland)

Op de stortplaats, maar een paar kilometer van de Zeeuws-Vlaamse kust, ligt onder een dikke laag slib 35.000 ton oorlogsspul, vooral gifgasgranaten. In het gebied worden regelmatig controles uitgevoerd om te zien of de munitie niet roest of dat er inhoud lekt. Ook gelden er voorzorgsmaatregelen, je mag er bijvoorbeeld niet vissen of je anker uitwerpen. Dat er nu springstof lekt, is voor het eerst.

Geen gevaar voor zwemmers

TNF kan schadelijk zijn voor planten, schaal- en weekdieren en bepaalde vissoorten, maar volgens het KNIB hoeven zwemmers zich geen zorgen te maken. "De gemeten waarden zijn zeer laag, rond 1 microgram per kilogram droog gewicht, net boven de detectiewaarden. Bovendien ligt de stortplaats buiten de kust, dus voor zwemmers is er geen gevaar", zegt Fritz Francken van het KBIN tegen de VRT.

De munitie stamt uit de Eerste Wereldoorlog en ligt er dus al honderd jaar.