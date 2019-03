Verdwijnen van LPG-station is goed nieuws voor molen De Hoop

Molen De Hoop in Sint Laurens (foto: Google)

Molen De Hoop is een Rijksmonument, vanwege enkele unieke technische kenmerken. De molen is al sinds 1989 buiten gebruik, maar een groep vrijwilligers wil de molen weer gebruiksklaar maken.

Winkelruimte

De vrijwilligers van het burgerinitiatief willen ook een structurele oplossing voor de financiering van het onderhoud. Daarom willen ze een deel van de molen verhuren als winkelruimte, maar dat mag niet met de LPG-installatie in de buurt.

"Je wil natuurlijk niet dat je met een eenmalige investering de molen weer draaiende krijgt, maar dat het vervolgens alleen een kostenpost blijft", legt Frits van Borrendam van de Stichting Molen Sint Laurens uit. "Daarom wilden we graag een winkeltje in de molen. En er was al een bakkerswinkel die interesse had getoond. Dat zou natuurlijk een mooie combinatie zijn: een molen én bakkerij. Maar die LPG-installatie zat in de weg."

Al enkele jaren geleden nam Van Borrendam contact op met Tamoil, met de vraag of die LPG-installatie opgeheven en gesaneerd kon worden. Het heeft enkele jaren geduurd, maar nu is het volgens Van Borrendam zover. "Daardoor komt de zogeheten risicozone te vervallen, en dus ook de daarbij horende beperkingen."

'Stap dichterbij'

Van Borrendam hoopt binnenkort een plan in te kunnen dienen bij de gemeente voor de renovatie van de molen en de plannen voor de exploitatie, mét de bakkerswinkel. "Door het verdwijnen van de LPG-installatie komt het draaiend krijgen van de molen echt een stap dichterbij", aldus Van Borrendam.

