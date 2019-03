Drumcarrière op stoom, Vlissingse Marloes ramt er op los

Marloes Strenk woont op het ogenblik in Utrecht, maar is nog wel regelmatig in Vlissingen te vinden. Daar begon ook haar muzikale carrière, op de blokfluit. Daarna werd ze verliefd op het slagwerk. In Vlissingen bij de muziekvereniging, pas toen ze naar Utrecht was verhuisd ging ze ook in bandjes spelen.

Marloes Strenk drummer van Steam (foto: Blauwe Lava)

Via Facebook zag ze een oproep voor een 'projectje' waarvoor een vrouwelijke drummer werd gezocht. Dat bleek een plek te zijn in de band 'Steam'. Een partyband die feestzalen en festivals plat speelt en alleen uit dames bestaat. Toen Marloes de filmpjes van de band bekeek dacht ze: "Oh, oké. Dit is echt een serieuze zaak. Dit is niet zomaar een bandje." Bij de auditie bleek ze van alle kandidaten het best in de smaak te vallen bij de overige bandleden.

Marloes hoopt later van de muziek te kunnen leven (foto: Omroep Zeeland)

De ambitie van Steam om een succesvolle band te worden werkt aanstekelijk. Marloes hoopt later van de muziek te kunnen leven, zonder daar bij te moeten klussen als drumlerares of iets dergelijks. Toch verliest ze daarbij de realiteit niet uit het oog: "Natuurlijk zou het prachtig zijn om voor duizenden mensen te mogen spelen en bekend te worden, maar daar gaat het uiteindelijk niet om bij mij. Ik wil spelen met mensen waar ik tegenop kijk en van kan leren. Hopelijk brengt me dat een keertje naar Paradiso en Lowlands."