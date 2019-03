Wat er met de Hedwigepolder gebeurt, is helemaal fout zegt deze waterbouwkundige

Een leegstaande woning in de Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Te veel compensatie

Wat er in de Hedwigepolder gebeurt, had volgens Lases nooit mogen gebeuren. De overheid heeft in 2000 een Europees verdrag ondertekend waarin staat dat goede landbouwgrond geen 'onomkeerbare' bestemming mag krijgen. Ook vindt hij dat er een te groot stuk natuur - 600 hectare - wordt gecompenseerd, aangezien er 'maar' een gebied van 200 hectare verloren is gegaan door de tweede verdieping van de Westerschelde.

"Ga niet je eigen natuur inrichten," zegt Lases, "maar laat het aan de natuur over." Volgens de waterbouwkundige gaat het openbreken van de dijken en het afgraven van de Hedwigepolder juist tegen de natuur in. Zo zullen de huidige dier- en plantsoorten in de polder verdwijnen als die onder water wordt gezet.

Waterbouwkundige Wil Lases (foto: Omroep Zeeland)

Tweede Verdronken Land van Saeftinghe

"De diversiteit verdwijnt, we krijgen meer van hetzelfde: een tweede Verdronken Land van Saeftinghe, maar dan tien keer kleiner." Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de Hedwigepolder na vijftig jaar net zo opgeslibt zal zijn als Saeftinghe, zegt Lases. "Dan heb je dus ook geen inrichtingsplan nodig."