Inzamelingsactie vernielde speeltuin Nieuwdorp succes

De inzamelingsactie die twee weken geleden is opgestart voor de speeltuin de Vluchtheuvel in Nieuwdorp is een succes. In korte tijd is er ruim 1.500 euro ingezameld door particulieren. De gemeente en een bedrijf hebben ieder nog 500 euro toegezegd, waarmee de teller op ruim 2.500 euro staat. Dat is een stuk meer dan het schadebedrag van 1.300 euro.