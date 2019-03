Vooral Zeeuws-Vlaanderen blijft achter met reanimatieapparaten

AED (foto: Omroep Zeeland)

In de gemeenten Sluis en Hulst is de dekking van AED's volgens de Hartstichting onvoldoende: minder dan vijftig procent. Dat betekent dat er in minder dan de helft van de gevallen bijtijds een defibrillator in de buurt is als iemand een hartaanval krijgt. In Sluis zijn 23 AED's te vinden, in Hulst 25. Het aantal AED's dat 24 uur per dag beschikbaar is, schiet in heel Zeeuws-Vlaanderen tekort. Dat geldt ook voor Noord-Beveland en Borsele. In de rest van de provincie is de dekking gedurende de hele dag en nacht redelijk.

Burgerhulpverleners

Met het aantal burgerhulpverleners gaat het in Zeeland wel de goede kant op. In de gehele provincie is de dekking redelijk. In de gemeente Goes en Borsele is de dekking zelfs honderd procent, met respectievelijk 612 en 447 burgerhulpverleners. Dat houdt in dat er altijd snel iemand kan reanimeren.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die een oproep krijgen om bij een hartstilstand snel hulp te bieden, door te reanimeren of een AED naar het slachtoffer te brengen.

Een 'hartveilige' buurt

Volgens Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is de toename van het aantal defibrillators en burgerhulpverleners zeer belangrijk. "Elk jaar krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Met genoeg burgerhulpverleners en AED's verspreid over ons land kunnen we ervoor zorgen dat binnen zes minuten hulp wordt geboden en zo levens worden gered", stelt hij. "Het is goed om te zien dat steeds meer mensen hun buurt hartveiliger maken door een reanimatiecursus te volgen of met de buurt een AED aan te schaffen."

Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als binnen zes minuten wordt gestart met reanimeren en een AED wordt aangesloten. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten eerder aanwezig bij het slachtoffer dan de officiële hulpdiensten. Zij kunnen eerste hulp bieden totdat de professionals arriveren.

