Een paar rotte appels, maar de meeste Zeeuwse ondernemers zijn integer

Sinds kort is Jeroen Giele eigenaar van feestcafé De Zoom en discotheek Pinky in Renesse. Daarvoor was hij portier en later bedrijfsleider bij beide zaken. Ook hij werd onderworpen aan integriteitsonderzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland. "Ze wilden weten of ik te maken had gehad met justitie, politie en hoe ik mijn financiën had geregeld. Dat is best even spannend, maar gelukkig was het allemaal goed."

Veere (179 onderzoeken) en Schouwen-Duiveland (150 onderzoeken) steken er met kop en schouders bovenuit als het om de zogenoemde Bibob-procedures gaat. Dit komt door de vele horecazaken. De horeca is één van de belangrijkste sectoren waarbij ondernemers gecheckt worden om te voorkomen dat de gemeente door het verlenen van vergunning onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Gokhal en seksinrichting

Ook mensen die een gokhal of een seksinrichting willen beginnen worden flink onder de loep genomen, net als vastgoedondernemers en bedrijven die meedingen in de aanbesteding in grote bouwprojecten.

Criminaliteit en ondermijning

Ongeveer de helft van de Zeeuwse gemeenten verwacht meer integriteitsonderzoeken te doen komende jaren. Toenemende criminaliteit en risico's op ondermijning zijn de reden voor die verwachting. Ook de Provincie Zeeland verwacht vaker de Wet Bibob in te zetten. Zij stelden onlangs een vacature open voor een medewerker ondermijning/BIBOB om de capaciteit uit te breiden.

De Wet Bibob kent twee fases. Eerst doet een gemeente zelf onderzoek. De aanvrager van een vergunning moet een waslijst aan vragen invullen. Als er twijfels zijn, komt het Landelijk Bureau Bibob om de hoek kijken. Zij doen nog diepgravender onderzoek naar de persoon in kwestie. Het bureau kan bijvoorbeeld niet alleen zien dat iemand eerder veroordeeld is voor verduistering, maar ook waarom en wanneer.