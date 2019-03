De eerste woonunits voor arbeidsmigranten zijn geplaatst in Terneuzen

De woonunits werden op vrachtwagens vervoerd, maar er was nog weinig van over. Aan twee zijden waren de muren eruit, schimmelgordijnen hingen voor de ramen en bedrading hing uit de overgebleven wanden. Toch is er besloten ze te recyclen. "Het zou ecologisch onverantwoord zijn om deze containers te slopen en nieuwe te kopen. Daarom hebben we besloten ze op te knappen", zegt Chris McEvoy directeur van het betrokken vastgoedbedrijf.

Chris McEvoy, directeur ME Vastgoed, zorgt ervoor dat het project van de woonunits voor arbeidsmigranten goed verloopt (foto: Omroep Zeeland)

Omwonenden in Terneuzen reageerden eerder kritisch op de komst van arbeidsmigranten, en de uitbater van het complex belooft dat nog voor de eerste bewoners arriveren er een gesprek komt met mensen uit de buurt om zaken af te stemmen. "Wij hebben gedurende het hele project informatieavonden gegeven en er is nu een duidelijke overeenkomst met ons en de gemeente. Iedereen zou dat moeten nakomen, want als er sprake is van wangedrag zou de inwoner van de woonunit het pand na drie waarschuwingen moeten verlaten", aldus McEvoy.

Het streven is dat de woonunits dit najaar bewoonbaar zullen zijn en dan blijven ze de komende tien jaar staan.

