'Ook in Oostenrijk kennen ze mij van het prikkeldraad'

Erg vindt Hoogerland (35) het niet dat hij altijd maar weer aan het prikkeldraad-incident in de Tour de France wordt herinnerd. "Ik ben het wel gewend. En het hoort gewoon bij me. Laatst schreef een Oostenrijkse journalist een groot stuk over ons pension en ging het weer over prikkeldraad. Mijn buurman las het en zei: 'was jij dat? Ik kan me het goed herinneren'. Ik vind het niet erg."

Hoogerland, afkomstig uit Yerseke, is voor even terug in Nederland. Tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht maakte hij afgelopen weekend namens de regio waar hij woont in Oostenrijk reclame voor dat gebied als plek om te fietsen. Hij vertelt in De Derde Helft over het leven in Oostenrijk, over zijn band met Zeeland en over zijn toekomstplannen.

Tim van den Broeke

Naast Hoogerland zit atleet Tim van den Broeke uit Vlissingen. Hij baarde in februari opzien door als eerste Zeeuw in 25 jaar tien kilometer te lopen binnen een halfuur. Voor Van den Broeke was dat één van de doelen in zijn carrière. Hij richt zich nu op de middellange afstand en wil in de toekomst graag de Zeeuwse Kustmarathon winnen.

Kyle Doesburg en Reguillo Vandepitte gaan met Hoek voor het kampioenschap. (foto: Omroep Zeeland)

De andere gasten in deze uitzending zijn de voetballers Reguillo Vandepitte en Kyle Doesburg van Hoek. Zij presteren met hun club goed in de Derde Divisie, maar willen meer. "Ik denk dat we op de goede weg zijn om richting het kampioenschap te gaan", zegt Vandepitte. "In de kleedkamer praten we zeker al over de Tweede Divisie.

SteDoCo

Doesburg vertrekt na dit seizoen bij Hoek. Hij gaat voetballen voor SteDoCo uit Hoornaar en daardoor zou het kunnen dat Hoek promoveert, maar hij zelf in de Derde Divisie speelt. "Misschien heb ik het besluit om te vertrekken wat te vroeg genomen", zegt Doesburg. "Maar ik ben een man van mijn woord, dus ik ga vertrekken bij Hoek."

De Derde Helft wordt iedere maandag op televisie uitgezonden bij Omroep Zeeland om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.