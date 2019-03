"Klootzak!", reageer: #DOESLIEF

Loes en Ellen knuffelen (foto: Omroep Zeeland )

In Kapelle vinden de winkelende voorbijgangers zichzelf állemaal lief. Meestal dan. Op social media zien de Kapellenaren wel vaak onaardige reacties langskomen, maar zeggen daar over het algemeen niets van. "Omdat het geen zin heeft of omdat je anders een hele relaas van onaardige reacties terugkrijgt". De Kapellenaren denken vooral dat de onaardige reacties voortkomen uit het onpersoonlijke van social media. "Je kunt je makkelijk verschuilen achter je computer-, of telefoonscherm. Face-to-face zijn mensen aardiger tegen elkaar".

Onaardig gedrag bestrijden

SIRE verzamelt op haar site alle onaardige Twitterberichten bij elkaar om te laten zien hoe onaardig wij kunnen zijn. Volgens een onderzoek van de stichting is in 2018 het woord 'klootzak' 53.265 keer gebruikt, wordt acht procent van de OV-medewerkers wel eens bespuugd en word je als caissière heel vaak genegeerd. Niet erg lief natuurlijk. Om beter op huftergedrag op social media te reageren heeft de stichting dan ook wat bedacht: foto's en filmpjes die je voortaan onder een niet-lief bericht kunt plaatsen. En door het roepen van 'DOESLIEF!' kun je natuurlijk in het echt onaardig gedrag bestrijden, volgens de stichting.