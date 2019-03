Zeeuwen op speeddate met Mark Rutte

Mark Rutte op speeddate in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

In een klein uur passeerden een hoop Zeeuwse onderwerpen de revue. Zo pleitte Dow-directeur Neldus Hovestad voor meer samenwerking met Vlaanderen. Volgens hem lopen mensen die over de grens willen werken nog altijd tegen problemen aan. Mark Rutte beaamt dat. Volgens hem is het één van de speerpunten van het kabinet om werken over de grens gemakkelijker te maken.

Verder sprak Rutte veel lovende woorden over de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Het toont volgens hem aan hoe belangrijk internationale samenwerking is. "Wil je een sterke provincie blijven, dan is economische groei nodig. Dat kan met deze sluis."

Eric van Damme van strandcamping Groede wilde tijdens zijn speeddate vooral duidelijk maken dat er meer aandacht moet komen voor toerisme. "Dat is zo ongelooflijk belangrijk voor Zeeland." Rutte beaamde dat en zei dat het erg belangrijk is dat toeristen niet alleen Amsterdam bezoeken, maar ook naar Zeeland reizen.

Doeners en schreeuwers

Verder deed de premier een stemoproep. "Mensen, ga vooral stemmen. Provinciale verkiezingen gaan ergens over. Ik merk in Nederland een verandering in de politieke cultuur waar ik niet blij van word." Hij sprak van partijen die 'doen' en partijen die vooral 'schreeuwen'. "Je ziet in Engeland wat er gebeurt, als de schreeuwers het winnen van de doeners. De schade daar is enorm. Je kunt dan geen land meer besturen. Ik hoop dat we dat hier kunnen voorkomen."

Demonstratie

Extra aandacht was er voor de vrijwilligers van het Portaal van Vlaanderen. De schippers, gidsen, gastheren en chauffeurs van het informatiepunt werden door Mark Rutte in het zonnetje gezet. Rutte benadrukte dat vrijwilligers van ongekend belang zijn voor Nederland.

Maar niet iedereen was blij. Voor de ingang van het Portaal van Vlaanderen stonden drie mensen met Nederlandse vlaggen en een megafoon. "Rutte is een leugenaar", was hun boodschap.

Rutte houdt speeddate met ondernemers

Mark Rutte in gesprek met verslaggever Michiel van der Velde