Zeeland wordt wakker: marathonloper, Rutte en jonge molenaar

Roxanne heeft de eerste marathon van haar lijstje gestreept, nu nog vijf te gaan (foto: Facebook Roxanne Machielse)

Eerste marathon achter de rug

Roxanne Machielse uit Goes heeft zondag de eerste van de zes grootste marathons van de wereld uitgelopen. Haar doel is om de eerste Nederlandse vrouw te worden die al deze zes marathons heeft uitgelopen. In Tokio kwam ze na 5 uur en 44 minuten over de streep.

Lees ook:

Mark Rutte op speeddate in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Speeddaten met Rutte

Vijf minuten van gedachten wisselen met premier Rutte. Verschillende Zeeuwse ondernemers kregen gisteravond die kans. Rutte was in Terneuzen voor de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap op 20 maart.

Lees ook:

Patrick Desmedt is sinds kort de trotste (vrijwillige) molenaar van Kloosterzande (foto: Omroep Zeeland)

Jonge molenaar

Molens fascineren hem al sinds hij klein was en op zijn vijftiende is hij in de leer gegaan bij de beroepsmolenaar van Oost-Souburg en daar heeft hij sindsdien altijd gedraaid. En sinds kort is daar de molen van Kloosterzande bij gekomen.

Lees ook:

Schuimkoppen op de golven bij Westkapelle (foto: Jo Dingemanse)

Het weer

Vandaag wisselen zonneschijn en wolken elkaar af. Er kan zo nu en dan een bui vallen, maar het droge weer overheerst. Er waait een stevige zuidwestenwind en de middagtemperatuur komt op 11 graden. Vanavond raakt het bewolkt en volgt later wat regen. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.