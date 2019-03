Een dag niet gedraaid, is een dag niet geleefd: deze 23-jarige is niet van de molen weg te slaan

Er zijn niet veel dingen die zijn hart sneller laten kloppen. "Ik ben opgegroeid in Oost-Souburg. Het begon al in mijn buggy. Als we langs de molen liepen dan was ik helemaal blij en wilde ik niet weggaan." Op zijn vijftiende is hij in de leer gegaan bij de beroepsmolenaar van Oost-Souburg en daar heeft hij sindsdien altijd gedraaid. Zijn leermeester is in december overleden. "Ik mis hem nog steeds. Maar op zijn molen ben ik nog wekelijks te vinden."

Hij is niet de jongste molenaar van Zeeland, maar wel één van de jongste. "Er zijn nog drie molenaars jonger dan ik. Maar die jonge aanwas is goed, want de gemiddelde leeftijd onder Zeeuwse molenaars ligt rond de zestig."

Hij draait nog op drie andere molens

De molens in Kloosterzande en Oost-Souburg krijgen de meeste aandacht van hem. Maar hij draait als vrijwillige molenaar ook nog met enige regelmaat op de molen in Kortgene en bij de molen in Middelburg kan hij ook terecht.

Bij die laatste heeft hij zijn vriendin leren kennen. Tijdens het culinair festival De Culikaravaan was hij aan het werk als molenaar. Een meisje was met een groep vriendinnen en stelde een vraag over de molen. "Vijf uur later waren we nog aan het praten, we hebben nummers uitgewisseld en ik heb haar niet meer laten gaan."

Patrick samen met zijn vriendin die hij op de molen in Middelburg ontmoette (foto: Omroep Zeeland)

De liefde bracht hem naar Zeeuws-Vlaanderen. "Mijn vriendin komt hier vandaan en uiteindelijk hebben we een huis gekocht in dezelfde straat als de molen." Op dat moment werd de molen nog gedraaid door Rudie de Rijk. Toen hij eind 2018 overleed had Kloosterzande geen molenaar meer. "De gemeente had mijn naam doorgekregen en ik heb best nog wat tijd om de molen te laten draaien."

De molen in Kloosterzande is een korenmolen uit 1690. Het is een open standerdmolen met een vlucht van 21,90 meter. De molen is waarschijnlijk in de buurt van Kuitaart gebouwd als oliemolen en rond 1781 opgebouwd in Kloosterzande als korenmolen. In 1995 is de molen gerestaureerd en door vrijwillige molenaars draaiende gehouden.

Praktisch al zijn vrije tijd gaat op aan het laten draaien van de molens. Als hij niet als tolgaarder bij de Westerscheldetunnel aan het werk is, is hij wel op een molen te vinden. "Heerlijk vind ik het als de wieken draaien en je de molen hoort kraken. Het wordt pas echt leuk vanaf een windkracht zes", glimlacht hij.



Desmedt heeft plannen met de molen in Kloosterzande. "Hij is nog maalwaardig, maar daar is hij nu nog te vies voor. En er moet nog wel wat onderhoud gebeuren voordat ik weer kan malen. Maar het is zeker de bedoeling, want daar zijn molens voor gemaakt."