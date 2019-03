Ziekenhuis ZorgSaam offert groenstrook op voor extra parkeerplaatsen

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Woordvoerder René Maas van ziekenhuis ZorgSaam vertelt in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker dat mensen weleens tijdens bezoekuren of spreekuren van poliklinieken een rondje moeten rijden om een plaatsje te vinden. "Dat vinden we natuurlijk geen goede situatie. Als je zenuwachtig bij het ziekenhuis komt voor een afspraak of je voelt je niet lekker, dan moet je niet nog eens zoeken naar een parkeerplaats of ver moeten lopen naar de ingang", aldus Maas.

Groene strook wordt asfalt

Voor extra parkeerplaatsen offert ZorgSaam een groenstrook op naast het ziekenhuis. "Het blijft druk. Er komen heel veel mensen naar ons toe en we denken dat we met 120 extra plaatsen een heel eind zijn. Maar over een paar jaar is dat misschien weer te weinig. We zitten aan de rand van het gebied en kunnen niet echt uitbreiden." Daarom wil het ziekenhuis ook kijken naar andere oplossingen.

Ziekenhuis wil meer fietsers

Het ziekenhuis hoopt dat meer mensen ervoor kiezen om met de fiets naar het ziekenhuis te gaan. "We steken in op vitaal en zijn een gezond bedrijf. Als mensen op de fiets komen, scheelt dat weer parkeerplaatsen." Betaald parkeren is voor het ziekenhuis geen optie. Bij ZorgSaam wordt als een van de weinige ziekenhuizen in het land geen kosten gerekend voor het parkeren. "We hebben al jarenlang gratis parkeren. Dat is ook uniek: een paar ziekenhuizen in het land hebben dat. Het wordt gewaardeerd en willen we graag zo houden."

Carpoolers

Vanwege het gratis parkeren wordt het terrein ook gebruikt door carpoolers. Dat wil het ziekenhuis aan gaan pakken. "Het goede van carpoolen is dat het gebeurt, maar het gebeurt ook op onze plek. Er staat dan de hele dag een auto van iemand die hier niet moet zijn. Dat willen we voorkomen door blauwe zones in te lassen, zodat je maar twee uur op een plek kunt staan."

